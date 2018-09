Inter erra pênalti no fim, perde da Chapecoense e deixa liderança para o São Paulo

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense bateu o Inter e ajudou o São Paulo. Nesta segunda-feira (17), o time catarinense contou com dois gols de Leandro Pereira para fazer 2 a 1, de virada, na Arena Condá, e deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na disputa pela ponta, os colorados perderam a chance de ultrapassar o São Paulo.

No último minuto de jogo, o goleiro Jandrei defendeu um pênalti cobrado por Leandro Damião e garantiu o resultado.

O Inter até saiu na frente com gol de Nico López. Mas sofreu empate ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Cuesta cometeu pênalti e foi expulso, com o placar sendo definido com mais um gol de Leandro Pereira. Nos minutos finais, o Inter pressionou, teve um pênalti, mas Jandrei defendeu a batida de Leandro Damião. E em seguida, fez outra defesa decisiva, evitando gol de Damião.

Bastava empatar para o Inter retomar a primeira posição. Mas não conseguiu. Com 49 pontos, o Colorado é vice-líder do Brasileiro. O São Paulo, que no domingo empatou com o Santos, soma 50. Já a Chapecoense subiu para o 16º lugar com 28 pontos.

Na próxima rodada, o Internacional terá pela frente o Corinthians, domingo, em São Paulo. Já a Chapecoense encara o Fluminense na próxima segunda-feira, em casa.

O destaque da partida foi Leandro Pereira. Ele fez os dois gols da Chapecoense e definiu o placar. De cabeça e de pênalti, garantiu os três pontos para o time de Santa Catarina.

O pior foi Alvez. O centroavante do Inter perdeu gols e nem participar da construção de jogadas conseguiu. Errou ao tentar criar, movimentou-se de forma equivocada e cometeu faltas quando tentou ajudar. Acabou substituído após perder um gol de frente para Jandrei no segundo tempo.

O Inter não fugiu de sua característica quando é visitante. Recuou as linhas e utilizou a transição rápida através de saídas em velocidade para ter chances de gol. Chegou lá sempre que a Chapecoense se adiantou em campo e deixou espaços. Foi assim no gol, quando as linhas do time catarinense estavam à frente e Cuesta lançou para Pottker, que foi derrubado pelo goleiro Jandrei. O árbitro marcou pênalti e Nico López colocou na rede, aos 25min.

Pottker, que sofreu o pênalti, declarou que "ganhou" a falta na "malandragem". Ao deixar o campo após o primeiro tempo, o atacante disse que reduziu a velocidade da corrida para esperar ser atingido. "Eu desacelerei a passada porque sou mais rápido para o zagueiro, para ele me acertar. Na verdade não foi ele, mas foi o goleiro que me acertou", comentou.

Em casa, a Chapecoense tomou as rédeas da partida desde o começo. Foi o time catarinense que postou-se ofensivamente e pressionou o adversário. O time alviverde abriu mão da posse de bola e tratou de criar ataques rápidos utilizando os lados de campo, e assim chegou ao gol com cabeceio de Leandro Pereira, aos 37min.

Odair Hellmann reclamou muito do lado esquerdo defensivo do Inter. Em repetidos lances, o treinador pediu para Iago e William Pottker se aproximarem mais dos jogadores do adversário. Por ali, a Chape fez o gol e criou mais uma série de oportunidades. Como ações ofensivas, ao perceber a jornada aquém do esperado de Jonatan Alvez, a primeira opção foi trocar o centroavante. Damião entrou.

Em um segundo tempo de poucas oportunidades de gol, a Chapecoense conseguiu marcar em uma cobrança de pênalti. Após cruzamento da direita, Leandro Pereira conclui para o gol, mas a bola bate na mão de Cuesta e vai para fora. Na cobrança, o centroavante da Chapecoense deslocou Marcelo Lomba para virar o placar para os catarinenses, aos 36min.

O Inter, que precisava do empate para retomar a liderança, foi para cima e esteve perto de conseguir o gol. Aos 48min, Damião se chocou com um defensor e caiu. O árbitro marcou pênalti, que foi cobrado pelo centroavante colorado no canto direito e defendido por Jandrei.

Na pressão final, o Inter criou mais uma chance em uma falta pela direita. Na cobrança, D'Alessandro levantou e, de carrinho, Damião desviou. Mas Jandrei fez a defesa com a perna, garantindo o triunfo da Chapecoense.

CHAPECOENSE

Jandrei; Eduardo (Barreto), Rafael Thyere, Nery Bareiro, Bruno Pacheco; Elicarlos, Marcio Araújo, Diego Torres (Yann), Doffo; Victor Andrade (Bruno Silva), Leandro Pereira. T.: Guto Ferreira

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Iago; Gabriel Dias, Patrick, Edenílson, William Pottker (Camilo), Nico López (D'Alessandro); Jonatan Alvez (Leandro Damião). T.: Odair Hellmann

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães

Cartões amarelos: Doffo, Rafael Thyere (Chapecoense); Patrick, Cuesta, Gabriel Dias (Inter)

Cartões vermelhos: Cuesta (Inter)

Gols: Nico López, aos 25min do primeiro tempo (Inter); Leandro Pereira, aos 37min do primeiro tempo e aos 36min do segundo tempo (Chapecoense)