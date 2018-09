Inter evita alerta com queda para 3º e prevê briga pelo título até o final

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional evita se preocupar em demasia com a queda para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. A manutenção da distância pequena em relação ao líder São Paulo indica briga pelo topo até o fim, na visão da equipe gaúcha.

"Não preocupa. De 26 jogos, o Inter perdeu quatro. E logo em seguida deu resposta. Jogamos duas fora de casa em seguida. O campeonato vai com essa disputa até o final. O São Paulo empatou em casa com o América-MG. Vai até o final essa disputa", disse o técnico Odair Hellmann.

O São Paulo empatou com o América-MG e manteve a liderança com 51 pontos. O Inter empatou com o Corinthians e ficou com 50. Mas o Palmeiras venceu o Sport e igualou o time gaúcho na pontuação, pulando para segundo graças ao saldo de gols.

"Não adianta ficar triste (com o empate contra o Corinthians). Poucos times vão conseguir pontuar aqui. É levantar a cabeça e buscar a próxima vitória em casa", argumentou o centroavante Leandro Damião.

Flamengo e Grêmio, porém, também venceram seus jogos e se aproximaram ainda mais do Colorado. O Rubro-Negro bateu o Atlético-MG e foi a 48 pontos. O Tricolor superou o Ceará chegou aos 47.

"A gente fez um jogo muito ruim em Chapecó. Na verdade, foi ruim o resultado. Mas parece que a gente perdeu cinco posições, caímos na tabela. Estão fazendo uma tempestade em copo d'água. Estamos na cola do líder ainda, então é preciso calma. Temos que seguir com pezinho no chão, estamos no caminho certo", rebateu o volante Patrick.

O Internacional se reapresenta na terça-feira. O próximo compromisso será com o Vitória, domingo às 16h (de Brasília) no Beira-Rio.