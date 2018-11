Inter fecha com Odair Hellmann e aguarda eleição para oficializar renovação

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Em novo encontro nesta quinta-feira (29), Odair Hellmann e a direção do Inter selaram acordo de renovação de contrato. O novo vínculo, até o fim de 2019, será oficializado apenas depois das eleições do dia 8 de dezembro.

No novo acordo, houve aumento salarial, com o dobro do registro anterior, e premiações por objetivos estipuladas ao longo do período.

Inicialmente, o técnico e seu estafe pretendiam dois anos de contrato e o Colorado um. O vínculo que foi acertado é renovável ao fim da temporada que vem, contemplando de alguma forma as pretensões de ambos os lados.

Odair é unanimidade nos corredores do Beira-Rio. Seja entre jogadores, dirigentes ou demais membros da comissão técnica. A valorização do técnico é encarada com naturalidade, já que os objetivos da temporada 2018 foram totalmente atingidos. Depois de um ano na Série B, o Colorado termina o Brasileiro com vaga garantida na fase de grupos da próxima Libertadores.

Odair está há um ano no comando do Inter. É o primeiro técnico desde Abel Braga em 2014 a abrir e encerrar a temporada. Foram 56 jogos neste ano, com 29 vitórias, 15 empates e 12 derrotas, gerando aproveitamento de 61%. O time vermelho marcou 77 gols e sofreu 42, totalizando 35 de saldo.