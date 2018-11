Inter foca no G-4 contra ameaçado Fluminense

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem chance de levar o título brasileiro, o Internacional assume a ambição final de garantir ida direta à fase de grupos da próxima Taça Libertadores, feito que pode alcançar já neste domingo (25).

Para isso, a equipe colorada precisa vencer o Fluminense, em duelo a partir das 19h, o último do ano no Beira-Rio, pela 37ª rodada.

Em terceiro, o Inter (65 pontos) disputa as duas vagas remanescentes do G-4 com Grêmio e São Paulo (ambos com 62) —Palmeiras (74) e Flamengo (69) já estão garantidos entre os quatro primeiros.

Se vencer só um de seus dois jogos finais —ainda visita o Paraná no domingo seguinte (2)—, o Inter poderá até ser alcançado em pontos pelos concorrentes, mas ao menos estará garantido à frente dos são-paulinos pelo primeiro critério de desempate, justamente o número de vitórias —hoje tem 18 contra 16 dos paulistas.

Já o Flu lida com plano mais modesto no Brasileiro: se manter na Série A. Em 13º colocado, o time carioca está a quatro pontos da zona de rebaixamento.

Segundo cálculos do site Chance de Gol, o risco de queda é de apenas 1,2%. Mas o histórico recente do time, sem vencer nem marcar gols há seis rodadas, intercalando empates e derrotas, preocupa os tricolores.

O time ainda pondera, apesar dos riscos, se terá força máxima em campo. Isso porque, na próxima quarta (28), tentará reverter derrota de 2 a 0 para Atlético-PR em disputa por vaga na finalíssima da Copa Sul-Americana —em ocasiões anteriores, preteriu o Brasileiro pelo torneio continental.

“Talvez tenhamos que ir com o time principal, o que tiver de melhor contra o Internacional. E, na quarta-feira, jogar da mesma forma. São jogadores que lutam muito, e agora precisamos ter esse sacrifício”, disse o técnico Marcelo Oliveira.

O Inter, por sua vez, poderá ter até três desfalques: Rodrigo Dourado, que acusa dores na perna direita, Leandro Damião, com lesão confirmada na coxa esquerda, e Wellington Silva, que pertence ao clube carioca e está vetado por questões contratuais. Em compensação, Rodrigo Moledo volta de suspensão.

INTER

Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Cuesta e Iago; Dourado, Edenílson, D’Alessandro, Nico López e Patrick; Jonatan Alvez. T.: Odair Hellmann

FLUMINENSE

Rodolfo; Paulo Ricardo, Gum e Digão; Léo, Richard, Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas; Everaldo e Luciano. T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre

Horário: 19h deste domingo

Juiz: Heber Roberto Lopes (SC)