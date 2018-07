Inter joga contra o Ceará em busca do G-4 do Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo do Internacional contra o Ceará, nesta segunda-feira (23), às 20h, marca o retorno da equipe de Porto Alegre ao Beira-Rio desde a parada para a Copa do Mundo.

A partida que vai fechar a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro marca o retorno do Inter, em casa, após 40 dias sem jogos por causa do Mundial.

Se vencer o confronto contra o Ceará, o Inter assume a terceira colação da tabela e entra no G-4 do Brasileiro. Atualmente, está com 23 pontos, na quinta posição.

No final de semana, a equipe fez treinos no campo do Beira-Rio. No confronto contra o Ceará, o técnico Odair Hellmann vai contar com o retorno do meio-campista Patrick, após cumprir suspensão na última rodada.

Outra novidade foi a presença do atacante Leandro Damião, recuperado do torcicolo que o afastou do campo. Apesar das novidades, Hellmann vai contar com um baixa no jogo, o atacante Lucca cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última partida contra o Atlético-PR.

Na luta para sair da lanterna, o Ceará deve contar com os seus principais jogadores na partida desta segunda-feira.

O clube, que está na 20ª colocação da tabela, com oito pontos, precisa vencer para tentar sair da posição incômoda.

O técnico Lisca deve manter o mesmo time que venceu o Sport na última rodada e conseguiu sua primeira vitória no campeonato depois de 13 rodadas -o time tem cinco empates e 12 derrotas no Brasileiro.

INTERNACIONAL

Danilo Fernandes; Fabiano, Danilo Silva, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson e Zeca; Nico López, William Pottker e Lucca.

T.: Odair Hellmann

CEARÁ

Éverson; Arnaldo, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas; Richardson, Fabinho, Juninho e Reina;

Éder Luís e Felipe Azevedo.

T.: Lisca

Estádio: Beira Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 20h desta segunda

Juiz: Bruno Arleu de Araujo (RJ)