Inter leva virada do Sport e perde chance de voltar à liderança

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional saiu na frente, mas levou a virada. Nesta sexta-feira (5), o Sport fez 2 a 1, com gols de Mateus Gonçalves e Adryelson, na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada do Brasileirão. Nico López marcou para o Inter. E com isso o Colorado perdeu chance de voltar à liderança.

Com 53 pontos, o time gaúcho continua atrás do Palmeiras pode cair até para o quarto lugar ao fim da rodada, sendo ultrapassado por São Paulo e Grêmio. Já o Sport é penúltimo, agora com 27 pontos. O time pernambucano se recuperou após ficar sem vencer por cinco rodadas.

Na próxima rodada, o Internacional encara o São Paulo, domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. Já o Sport terá pela frente o Atlético-PR, na Arena da Baixada, também domingo, mas às 19h (de Brasília).

O Sport começou a partida pressionando. No embalo da torcida, tentando se recuperar no Brasileiro, o time rubro-negro apostou em boas tramas de Marlone e Michel Bastos. Com repetidos cruzamentos e tentativas de fora da área, os locais ameaçaram a meta de Marcelo Lomba repetidas vezes. E até chegaram a marcar, mas o árbitro anulou o lance ao assinalar impedimento.

Se o Sport pressionou, o Inter tratou de recuar as linhas. Com a defesa reserva, sem Edenílson e também Leandro Damião, Odair Hellmann optou por utilizar Pottker como centroavante e se defender apostando em achar um contra-ataque rápido. O problema é que não conseguiu sair jogando. Até mesmo Rodrigo Dourado, que tem mantido alto nível de atuação no Brasileiro, cometeu uma série de falhas na hora de iniciar as jogadas.

No segundo tempo, ao ver Rossi lesionado, o técnico Odair Hellmann inovou. Chamou D'Alessandro e, em vez de colocar o gringo em sua posição original, o utilizou como atacante. Pottker foi para esquerda, Nico López para direita e foi o armador que virou o mais adiantado do time.

Tudo para tentar ganhar retenção no campo de ataque, algo que não teve até o segundo tempo. Deu certo, tanto que partiu dos pés do gringo o passe para o gol de Nico López. O uruguaio recebeu passe pela direita e chutou colocado e cruzado para marcar aos 21min.

O Sport não desistiu e foi atrás do empate, conquistado aos 33 min. Em cobrança de escanteio da direita, Adryelson cabeceou, e o quique da bola atrapalhou o goleiro Marcelo Lomba.

A partir daí, o jogo ficou abertou, mas nenhuma chance clara de gol foi criada até que o Sport se aproveitasse de uma falha incrível da defesa do Inter.

Ao tentar sair jogando, Charles teve a bola roubada na intermediária. Mateus Gonçalves foi servido pelo lado esquerdo, invadiu a área e tocou na saída de Marcelo Lomba para marcar o segundo gol do Sport, definindo a virada por 2 a 1.

SPORT

Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Adryelson, Sander; Marcão (Felipe Bastos), Jair, Gabriel (Mateus Peixoto); Marlone (Rafael Marques), Mateus Gonçalves, Michel Bastos. T.: Milton Mendes

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Fabiano, Klaus, Emerson Santos, Iago; Rodrigo Dourado, Patrick, Camilo (Charles), Rossi (D'Alessandro), Nico López; William Pottker (Alvez).

T.: Odair Hellmann

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Juiz: André Luiz de Freitas Castro

Cartões amarelos: Jair, Sander, Ronaldo Alves, Mateus Peixoto (Sport); Fabiano (Inter)

Gols: Nico López, aos 21min do segundo tempo (Inter); Adryelson, aos 33min, e Mateus Gonçalves, aos 42min do segundo tempo (Sport)