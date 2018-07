Inter lucra quase 13 vezes mais que em 2017, mas ainda projeta vendas

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Apenas nesta janela de transferências, o Internacional colocou (ou colocará) a mão em R$ 40,7 milhões pelas saídas de jogadores. O montante é 12,7 vezes maior do que o do ano anterior, quando o time levou R$ 3,2 milhões, conforme demonstrativo financeiro.

Apesar do aumento, a direção colorada mantém o discurso de que as vendas de atletas serão necessárias para aliviar a situação financeira. No começo da temporada, foi divulgado balanço das contas com um déficit recorde de R$ 62,5 milhões.

As verbas são egressas de dois formatos básicos: mecanismos de solidariedade da Fifa e percentual sobre direitos econômicos de atletas vendidos. Nenhuma das saídas enfraqueceu o grupo, apenas levou volume aos cofres vermelhos.

Foram sete negociações. A mais cara, os 5% pela formação de Alisson, que se transferiu da Roma (ITA) para o Liverpool (ING), gerou um total de R$ 16,1 milhões ao Inter. A menor, o percentual de formação de Marinho, que trocou o futebol chinês pelo Grêmio, dá R$ 250 mil aos colorados.

Com as negociações, o Inter atingiu o valor previsto no orçamento apresentado no início do ano de R$ 40 milhões com vendas de atletas. Mas não refuta mais saídas.

"Esse ingresso de recursos nos dá fôlego para os próximos meses, para termos fluxo de caixa e para conseguir até chegar ao fim do ano numa condição melhor. Mas para o que queremos, e o que o clube quer e precisa, equilibrar o orçamento, a gente ainda tem a necessidade de um ingresso maior de recursos com a venda de jogadores. Para equilibrar seria necessário a venda de mais algum jogador. Mas não temos nenhuma proposta e não estamos oferecendo nossos jogadores. O Inter é muito grande, tem muitos recursos, e os que entraram nos dão tranquilidade para um fôlego maior", afirmou o vice de futebol Roberto Melo.

Os ganhos do time colorado ainda poderiam ser maiores caso tivesse se concretizado a ida do goleiro Jandrei da Chapecoense para a Sampdoria (ITA).

Confira a lista de lucros do Inter fora do elenco:

- Alisson: R$ 16,1 milhões (mecanismo de solidariedade da Roma para o Liverpool)

- Valdívia - R$ 11,5 milhões (empréstimo para o Al-Ittihad)

- Anselmo - R$ 7,6 milhões (venda para o Al-Wehda)

- Fred - R$ 4 milhões (mecanismo de solidariedade do Shakhtar Donetsk para o Manchester United)

- Sidnei - R$ 800 mil (mecanismo de solidariedade do La Coruña para o FC Krasnodar)

- Maurides - R$ 500 mil (20% dos direitos econômicos. Venda para o CSKA Sofia)

- Marinho: R$ 250 mil (mecanismo de solidariedade do Changchun Yatai para o Grêmio)