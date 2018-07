Inter não consegue testar D'Ale, mas volta de Atibaia com ataque em alta

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O principal objetivo do Inter durante o recesso do Brasileiro era adaptar D'Alessando ao sistema de jogo que alavancou a campanha do time no fim da primeira parte da competição. Mas não foi possível. Com uma nova entorse no tornozelo esquerdo, o argentino não conseguiu participar de nenhuma atividade mais importante com os demais jogadores. Ao menos o ataque ganhou moral após o último jogo-treino em Atibaia (SP).

O elenco vermelho retorna da cidade paulista remontado dos problemas que ganhou. Ainda em Porto Alegre, Leandro Damião passou a sentir dores na região do pescoço. Perdeu todas as atividades por lá. O mesmo vale para Rodrigo Moledo, com um desconforto no joelho direito.

Entre os problemas, a nova entorse de D'Alessandro, ocorrida no jogo-treino contra o Inter B, ainda em Porto Alegre, é a que mais preocupa. Contudo, ele já realiza alguns trabalhos e em breve poderá ser totalmente reintegrado. Só que perdeu tempo de adaptação ao esquema de jogo sem o compromisso com partidas oficiais.

Por outro lado, Zeca voltou a trabalhar normalmente durante o recesso e foi reintegrado ao grupo. O lateral, inclusive, foi utilizado no meio-campo durante os últimos trabalhos na cidade paulista e deve recomeçar o Brasileiro no lugar de Patrick, suspenso.

O ataque cresceu no último jogo-treino. Foi quando William Pottker, que vive jejum de gols em partidas oficiais, marcou três na vitória sobre o Red Bull Brasil.

O sistema de jogo mais trabalhado foi o 4-1-4-1 com Rodrigo Dourado, Zeca e Edenílson no centro, Nico López e Lucca pelos lados e Pottker na frente. Fabiano pela direita formando quarteto com Danilo Silva, Cuesta e Iago. Danilo Fernandes no gol.

Entre as variações propostas estão o 4-2-3-1 a partir da entrada de Rossi no lugar de Fabiano com o recuo de Zeca para lateral. Ou até mesmo um 4-3-3 deixando o meio-campo mais defensivo utilizando Gabriel Dias.

Foram três jogos-treino: empate com o Inter B ainda em Porto Alegre, empate com o SC Atibaia já na cidade paulista e 3 a 0 sobre o Red Bull Brasil.

O Colorado retoma partidas oficiais no dia 19, diante do Atlético-PR. É atualmente o quarto colocado no Brasileiro com 22 pontos.