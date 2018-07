Inter negocia contratação de atacante destaque da última Libertadores

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional negocia a contratação do centroavante uruguaio Jonatan Alvez, do Junior de Barranquilla, da Colômbia.

Segundo informou o jornalista colombiano Diego Rueda, o acordo já estaria fechado. Mas o empresário do atleta contrariou esta versão e disse que há uma negociação em andamento e o interesse mútuo na transação.

"Não está fechado, mas há um interesse. Falta acertar algumas coisas", afirmou o agente de Alvez.

Fato é que o jogador não permanecerá no Junior no restante da temporada. E o Colorado está atrás de um atacante para alternar titularidade com Leandro Damião.

Jonatan tem 31 anos e se destacou na disputa da Libertadores de 2017 pelo Barcelona de Guayaquil. Chegou a negociar com vários clubes, entre eles Santos e Grêmio, no Brasil. Está no Junior desde o começo deste ano.

Ao mesmo tempo que ostenta o faro artilheiro que o fez marcar 26 vezes em 41 jogos no ano passado,o jogador também carrega o rótulo de problemas extracampo.