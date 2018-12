Inter oficializa renovação de contrato com Odair Hellmann até o fim de 2019

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Tão logo passada eleição presidencial, o Internacional confirmou a renovação de contrato com técnico Odair Hellmann. Através de seu site oficial neste domingo (09), o vínculo foi oficialmente ampliado até 31 de dezembro de 2019.

O presidente reeleito, Marcelo Medeiros, já havia informado no sábado que Odair estava confirmado. A reportagem do UOL Esporte divulgou acerto no fim de novembro. Precisava apenas passar a eleição para ser oficializado.

"Fico muito honrado com a continuidade do trabalho e por seguir construindo minha história dentro de um clube do tamanho do Inter. Meu agradecimento à direção, aos atletas e aos profissionais do clube, pois só tivemos um bom 2018 pelo trabalho de todos. Teremos grandes desafios em 2019 e, como foi nesta temporada, ter o torcedor ao nosso lado fará a diferença novamente. Não faltará empenho, trabalho e muita dedicação nossa para termos uma grande temporada", disse Odair ao site oficial do Inter.

O vínculo é renovável por mais um ano ao fim do período. Com 57 jogos disputados em 2018, o Colorado teve 29 vitórias, 16 empates e 12 derrotas sob comando de Odair, totalizando um aproveitamento de 60,3%. Hellmann foi o primeiro técnico a começar e terminar uma temporada no comando do Inter desde Abrel Braga em 2015.

Junto a Odair, permanece na comissão técnica o auxiliar Maurício Dulac.