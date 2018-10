Inter perde opção para vaga de Edenílson e relaciona Sarrafiore

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um desconforto no púbis, o volante Gabriel Dias não faz parte da relação de jogadores à disposição de Odair Hellmann para o confronto do Inter com o Sport nesta sexta-feira. O jogador seria uma das alternativas para substituir Edenílson, suspenso.

Ausente na relação dos aptos a atuar, informada nesta quarta-feira (03), o marcador permanece em Porto Alegre realizando tratamento.

Restam, portanto, três alternativas para o comando técnico: a permanência de D'Alessandro, a entrada de Camilo ou ainda a improvisação de Zeca. O treinamento desta manhã ocorreu sob portas fechadas.

Na zaga, Emerson Santos e Klaus ocupam as vagas de Moledo, lesionado, e Cuesta, suspenso. No ataque, o também lesionado Leandro Damião deve dar lugar a Jonatan Alvez.

A principal novidade na lista de disponíveis é o argentino Martín Sarrafiore. É a segunda vez que o armador de 21 anos faz parte dos relacionados. Ramon, do time Sub-23, também está entre os que vão ao Recife.

Inter e Sport jogam na sexta-feira às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro.

Confira os relacionados para o jogo:

Goleiros: Marcelo Lomba, Keiller e Daniel

Zagueiros: Klaus e Emerson Santos

Laterias: Dudu, Uendel, Iago, Fabiano e Zeca

Volantes: Ramon, Charles, Rodrigo Dourado e Patrick

Meias: D'Alessandro, Camilo, Juan Alano, Sarrafiore e Wellington Silva

Atacantes: Nico López, Jonatan Alvez, Rossi e William Pottker