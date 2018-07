Inter se assusta com pedida do Santos e recua em investida por Zeca

Folhapress

MARINHO SALDANHA

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional foi o único clube dos interessados em Zeca recentemente que conseguiu algum valor que interessou ao Santos. Mas a pedida do clube do litoral paulista assustou e gerou recuo colorado.

Após recusar listas de atletas oferecidas por Flamengo e Grêmio, o clube alvinegro colocou o Inter à frente ao aceitar incluir Eduardo Sasha no negócio. O jogador tem mostrado bom desempenho emprestado ao Peixe até o fim deste ano.

Mas abriu-se, então, o debate que gerou recuo. O Santos pede 3,5 milhões de euros (R$ 14,2 milhões) além dos direitos de Sasha para liberar Zeca. O Internacional entende que não seria necessário enviar qualquer quantia.

Segundo apurou a reportagem, o Inter chegou a receber a informação que o Santos aceitaria ceder um pouco e baixar a solicitação financeira para 1,9 milhão (R$ 7,7 milhões). Mas ainda assim não tinha qualquer interesse em firmar essa proposta.

O valor elevado ainda contraria as possibilidades financeiras do clube. O Inter admite a necessidade de vender um jogador para contemplar a previsão orçamentária do ano. Desde o início do ano passado que o clube não faz uma venda considerável. E atualmente não tem qualquer proposta firmada por seus atletas.

Assim, o Inter não desistiu do negócio, mas afastou-se. Mesmo entendendo as qualidades de Zeca e o quanto ele poderia agregar ao grupo, é inviável financeiramente tal investimento.

Na visão do Santos, Zeca vale mais por ter sido campeão olímpico, ter 23 anos e titular absoluto enquanto não havia entrado na Justiça contra o clube. Já Sasha tem 26 anos e, na visão do Peixe, estava escanteado no Colorado.

O meia-atacante foi titular desde que se recuperou de uma lesão no tornozelo até o fim da temporada passada e neste ano brigaria por posição com Patrick e Wellington Silva caso não fosse negociado.