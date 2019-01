Inter se protege de possíveis protestos e decide treinar no Beira-Rio

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Após a derrota para o São José-RS no último domingo, o Internacional viu o primeiro foco de protestos da temporada. A saída do estádio Passo D'Areia foi marcada por gritos contra os jogadores, comissão técnica e direção. Até mesmo arremesso de pedras foi registrado. Nesta segunda-feira (28), o Colorado optou por fugir do clima tenso e utilizar a estrutura do Beira-Rio.

Horas antes do treinamento marcado para as 16h30 (de Brasília), a comunicação do clube informou que o estádio seria palco da atividade. A presença da imprensa seria autorizada apenas no início.

Recluso, o Inter evita qualquer foco de protesto, algo que seria impossível no CT. Entre o Guaíba e a Avenida Edvaldo Pereira Paiva, os campos de treino do Inter são facilmente observados da rua. É comum a presença de torcedores acompanhando os trabalhos ou mesmo realizando atividades esportivas na orla enquanto os jogadores treinam.

A possibilidade de gritos novamente contra o time ou algum foco mais forte certamente pesou na opção pela utilização do estádio para treinos. Ainda que esta razão não seja confirmada pelo clube.

Não é raro, também, a utilização do Beira-Rio para tais atividades. No entanto é mais comum em véspera de jogos e não abertura de preparação.

O Inter volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Veranópolis fora de casa. Até agora, o time vermelho soma uma vitória e duas derrotas na temporada.