Inter tem retornos de Pottker e Damião, mas ainda sob cuidados médicos

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - William Pottker e Leandro Damião voltaram aos treinamentos do Internacional nesta quarta-feira (31). No CT Parque Gigante, a dupla participou da atividade comandada por Odair Hellmann. Contudo, ainda sob cuidados médicos.

O prazo de recuperação de 15 dias de uma lesão muscular que sofreu Pottker já venceu. O jogador cumpre o protocolo para poder voltar a jogar no domingo, contra o Atlético-PR.

Já Damião se recupera de um desconforto que o tirou apenas da partida contra o Vasco, na última rodada. Tem mais chances de estar em campo defendendo o Colorado.

O Inter tem muitos problemas para o jogo. Edenílson, Rodrigo Dourado e Jonatan Alvez estão suspensos. O uruguaio é reserva, mas Dourado e Edenílson trazem dificuldades em substituição.

Para a vaga mais na frente, Camilo e Zeca disputam espaço. No primeiro posto defensivo do meio, Charles, com entorse no tornozelo direito, não deve jogar. Gabriel Dias é o mais cotado.

Inter e Atlético-PR jogam no domingo, às 19h (de Brasília), em Porto Alegre.