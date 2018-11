Inter tenta o último suspiro contra o Atlético-MG, que briga por Libertadores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internacional e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta, às 19h30, em Porto Alegre pela 36ª rodada do Brasileiro. A partida é a cartada final da equipe gaúcha na competição, que na rodada passada perdeu do Botafogo e viu não só a vantagem do Palmeiras aumentar de cinco para seis pontos como perdeu a segunda colocação para o Flamengo.

Para o clube mineiro, a vitória pode garantir de vez a sexta posição na tabela e, assim, sacramentar a vaga na pré-Libertadores de 2019. O problema é o desempenho do Internacional jogando no Beira-Rio, onde ainda está invicto.

Para conquistar os três pontos, o Atlético conta com confiança do elenco, em alta após duas vitórias consecutivas.

“As coisas começam a se inverter um pouco. Uma bola que não estava entrando passou a entrar. Esperamos que, com esses últimos bons resultados, a gente tenha esse fator a mais para o jogo do Internacional”, disse o volante Adilson.

O lateral-direito Emerson, que retorna após cumprir suspensão contra o Bahia, reforça o discurso de confiança. “Temos que jogar da maneira que a gente vem jogando, não temos que mudar nada. A vitória sempre nos ajuda a ter mais confiança e seguir batendo lá em cima no campeonato”, explica Emerson.

Por outro lado, o técnico Levir Culpi tem dois desfalques importantes: o lateral-esquerdo Fábio Santos, expulso na última rodada, e o volante Elias, que recebeu o terceiro cartão amarelo. A tendência é que Patric assuma a lateral-esquerda e que Matheus Galdezani ganhe a posição no meio de campo.

Para o Inter, que na reta final vai entrar em campo com a maior diferença de pontos do líder desde a 11ª rodada, a vitória significa manter chances de ser campeão, ainda que mínimas. Caso empate ou perca, dará ao Palmeiras a possibilidade de confirmar o título ainda nesta rodada.

A invencibilidade em casa dá alento ao time, que, por outro lado, não vence fora há três meses. “Estamos fazendo um grande campeonato em casa, mas fora os pontos têm escapado. Infelizmente, tomamos alguns gols que aconteceram. Não adianta ficar colocando dedo em alguém. A gente se cobra muito”, afirma o atacante Leandro Damião.

O zagueiro Rodrigo Moledo e o atacante reserva Wellington Silva foram expulsos no Rio de Janeiro e desfalcam o time. O substituto natural do zagueiro é Emerson Santos, que deve ser confirmado por Odair Helmann na zaga ao lado de Víctor Cuesta.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Fabiano, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Nico Lopes, D’Alessando e Patrick; Leandro Damião. T.: Odair Helmann

ATLÉTICO-MG

Victor; Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Patric. Adilson e Matheus Galdezani; Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira. T.: Levir Culpi

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre

Horário: 19h30 desta quarta

Juiz: Raphael Claus (SP)