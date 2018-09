Inter viaja sem Rodrigo Dourado para pegar a Chapecoense

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Dourado não terá condições de enfrentar a Chapecoense na próxima segunda-feira (17). O volante do Inter sofreu uma contusão no pé direito e a ausência na viagem a Santa Catarina foi confirmada neste sábado (15).

O jogador precisou passar por tratamento intensivo para atuar no último Gre-Nal, no domingo passado (9). Depois do jogo, disse que atuou com auxílio de injeções realizadas antes da partida.

O técnico Odair Hellmann, da mesma forma, explicou o crescimento do Grêmio no segundo tempo com o crescimento das dores de Dourado, se tornando quase insuportáveis.

Depois, o jogador não conseguiu participar dos treinamentos para o jogo, e sua ausência era uma certeza na lista de relacionados.

No time restam duas opções: a entrada de Charles, que volta de lesão, ou Gabriel Dias. Outro que não faz parte da relação é Rossi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Inter e Chapecoense jogam a partir das 20h (de Brasília) de segunda-feira na Arena Condá.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Marcelo Lomba, Keiller e Daniel;

Zagueiros: Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Klaus e Emerson Santos;

Laterais: Iago, Fabiano, Uendel e Zeca;

Volantes: Patrick, Edenílson, Gabriel Dias e Charles;

Meias: D'Alessandro, Camilo, Wellington Silva e Juan Alano;

Atacantes: Nico López, Pottker, Leandro Damião e Jonatan Alvez.