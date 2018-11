Inter vira sobre o Atlético-PR com pênalti nos acréscimos e é vice-líder

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional saiu atrás, sofreu, empatou e até os acréscimos tinha igualdade no placar. Até que um pênalti sobre Rossi e convertido por D'Alessandro deu a vitória para o time gaúcho por 2 a 1 sobre o Atlético-PR, neste domingo (04), no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Moledo fez o outro gol vermelho e Camacho para o Rubro-Negro.

Com o resultado, o Colorado virou vice-líder do Brasileiro com 61 pontos, cinco a menos que o líder Palmeiras. Já o Atlético-PR, que usou reservas por priorizar a Sul-Americana, para com 43 em nono.

Na 33ª rodada do Brasileirão, o Internacional enfrenta o Ceará, domingo, às 17h (de Brasília), em Forteleza. Antes, no sábado às 19h (de Brasília), encara o Cruzeiro na Arena da Baixada.

JOGO

O jogo não foi fácil em momento algum, mas se tornou ainda mais complicado quando Patrick tentou sair jogando aos dribles e perdeu a bola para Camacho. O atleticano bateu, a bola desviou em parou nas redes de Marcelo Lomba, gol dos visitantes graças a erro do meio-campista vermelho.

Juan Alano, a principal novidade do Inter neste domingo, não conseguiu se destacar. Tentou algumas jogadas, correu, se esforçou muito, mas acabou participando de poucos lances pelo congestionamento do setor em que atua.

O Internacional perdia no segundo tempo, tinha zagueiros como atacantes, e foi exatamente um deles que decidiu. Rodrigo Moledo colocou na rede após cruzamento, com a categoria de um homem de frente. E no fim, D'Alessandro virou.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Gabriel Dias (Rossi), Patrick, Juan Alano (William Pottker), D'Alessandro e Nico López; Leandro Damião (Wellington Silva).

T.: Odair Hellmann

ATLÉTICO-PR

Felipe Alves; Diego, Wanderson, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Camacho (Léo Pereira), Bruno Guimarães, Marcinho (Marcelo Cirino) e Matheus Rosseto (Raphael Veiga); Rony e Bergson.

T.: Tiago Nunes

Árbitro: Rodrigo D'Alonso Ferreira

Auxiliares: Helton Nunes e Alex dos Santos

Público/Renda: 33.007 (total)/R$ 625.080,00

Cartões amarelos: Victor Cuesta (INT), Iago (INT); Felipe Alves (CAP), Thiago Heleno (CAP);

Gols: Camacho, do Atlético-PR, aos 19 minutos do segundo tempo; Rodrigo Moledo, do Inter, aos 37 minutos do segundo tempo; D'Alessandro, do Inter, aos 48 minutos do segundo tempo;