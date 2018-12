Interditada há 2 dias, estrada do litoral de SP segue sem previsão de liberação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bloqueada para carros desde a noite de quarta (7) após deslizamentos de terra, a rodovia dos Tamoios continua interditada e sem previsão de liberação na manhã deste sábado (10).

A estrada, que liga a capital paulista ao litoral norte, registra até agora 23 pontos de desabamento.

As quedas de barreiras foram causadas por fortes chuvas que caíram sobre a região nos últimos dias. Na manhã deste sábado não chove, mas há neblina nos trechos de serra, onde equipes trabalham na limpeza da pista.

O trecho bloqueado no sentido litoral fica no quilômetro 58, que dá acesso à rodovia SP-088, na altura de Salesópolis. No sentido São José dos Campos, há bloqueios no quilômetro 80.

Durante o fim de semana, o sol deve aparecer na região, mas ainda há risco de chuva e novos deslizamentos.

Enquanto a estrada não reabre, o motorista que quer ir ao litoral paulista tem como alternativa as rodovias Mogi-Bertioga e Oswaldo Cruz.