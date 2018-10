Interino no Atlético-PR, Tiago Nunes nega rumores sobre ida ao Grêmio

Folhapress

CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tiago Nunes falou publicamente sobre os rumores de que poderia deixar o Atlético-PR ao final da temporada rumo ao Grêmio, informação que circulou na última semana, para o caso de uma eventual saída de Renato Portaluppi do time tricolor.

Ainda interino no clube paranaense, Nunes foi perguntado sobre o tema em entrevista coletiva nesta quarta-feira (3), após a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, com a vitória sobre o Caracas (VEN) por 2 a 1 na Arena da Baixada.

"Não houve nenhum contato de ninguém do Grêmio em nenhum momento. E mesmo que tivesse entrado, eu tenho um vínculo importante com o Atlético, não falaria, e também em respeito ao Renato, que está lá. Não houve nada, é só uma especulação."

Nunes já comandou o time principal rubro-negro em 20 jogos, apenas um a menos do que seu antecessor, Fernando Diniz —marca a ser quebrada na próxima rodada do Brasileiro, contra o América-MG.

O interino, no entanto, é o técnico que mais dirigiu o time profissional atleticano no ano se incluídos os jogos do Campeonato Paranaense, quando foi campeão atuando com um elenco secundário, formado por jogadores sub-23. No total, Nunes já dirigiu o time em 36 jogos, com 21 vitorias, 9 empates e 6 derrotas.