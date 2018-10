Interior do PR tem novos temporais nesta terça; na Grande Curitiba chuva deve ser irregular

Da Redação Bem Paraná com sites

Áreas chuvosas progressivamente avançam do Paraguai e de Mato Grosso do Sul sobre as regiões paranaenses neste fim de tarde de terça-feira (23). A imagem do radar meteorológico do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) das 16h50 mostrava muitas áreas de instabilidade (chuvas) desde o extremo sudoeste do estado de São Paulo até o nordeste da Argentina. Também havia aglomerados irregulares de precipitação nos setores Oeste, Sudoeste, centro-Oeste e Noroeste do Paraná. A previsão para as próximas horas é do aumento da instabilidade em todo o interior do Estado.

Durante a tarde o temporal voltou a atingir a região da Grande Maringá. Em Marialva, a cobertura de um posto de combustível caiu com os ventos e a chuva fortes. No aeroporto de Maringá os ventos chegaram a 104 km/h. Árvores foram ao chão com a ventania na Cidade Canção.

Na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral as chuvas previstas devem vir de noite, mas serão muito irregulares. O clima instável deve prosseguir na quarta (24) e na quinta (25. A partir da sexta (26) a chuva dá uma parada, embora o céu na Capital fique nublada até o final de semana.