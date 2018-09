Internacionalização para empresas familiares é tema central de Fórum

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O 2º Miami Summit – Fórum Internacional de Governança e Negócios - será realizado na próxima semana, nos dias 10 e 11, pela GoNext Governança e Sucessão, tendo por tema central a internacionalização dos negócios de empresas familiares brasileiras. A programação é focada em trazer para envolvidos na gestão o que há de mais determinante em estratégias de governança corporativa, além de estimular a troca de experiências e know-how entre os mercados empresariais brasileiro e norte-americano.

"Os participantes vêm de setores distintos da administração de empresas familiares e cada um tem uma vivência importante no processo de Governança. Essa troca de experiências traz cases de sucesso, oportunidades de negócios e uma interação que facilita novos investimentos no mercado internacional, já que teremos palestrantes de destaque no cenário norte-americano e brasileiro", avalia Eduardo Valério, presidente da GoNext.

"O conhecimento reunido ao longo de mais de 100 projetos de governança corporativa familiar e estudos de mais de duas décadas com empresas familiares do Brasil mostram que o investimento no mercado internacional, especificamente nos EUA, movimentam cifras expressivas que partem de U$150 mil, podendo chegar a U$10 milhões", afirma o presidente. Isso por conta de decisões nas quais os investidores buscam diversificar ou estruturar novos negócios.

De acordo com Valério, dentre os participantes do 2º Miami Summit predomina o interesse de empresários fundadores de empresas familiares no Brasil, cujo faturamento médio é de R$180 milhões. São empreendedores dos mais variados segmentos econômicos, da indústria à mineração, passando por agronegócios e serviços.

Durante os dois dias de programação, o público desfrutará de uma imersão com temas que impactam no desempenho dos negócios, que vão desde o panorama político do Brasil em um ano de eleições majoritárias, até a operacionalização de uma empresa familiar nos EUA, passando por segurança pública nos dois países e o uso da inteligência artificial. A programação engloba ainda a troca de experiências e depoimentos de investidores norte-americanos no Brasil; ações no e-commerce de viagens e turismo nos EUA; a atratividade do mercado norte-americano e os erros mais comuns ao abrir um negócio em solo estrangeiro, bem como as melhores formas de investir e manter a longevidade dos negócios entre gerações.

SERVIÇO

2º Miami Summit

Quando: 10 e 11 de setembro

Local:InterContinental Miami

Programação e mais informações:http://gonext.com.br/miami-summit/