Internada, Beth Carvalho participa de roda de samba em quarto de hospital

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Beth Carvalho, 72, ganhou uma roda de samba no quarto do hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, onde está internada desde o dia 8 de janeiro.

Em vídeos divulgados em redes sociais, Beth aparece deitada enquanto a dupla Os Prettos, formada pelos irmãos Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, canta e toca a música "Dia Seguinte". O vídeo começou a circular na internet nesta terça-feira (15).

No mesmo dia em que o vídeo viralizou, a cantora Luana Carvalho, filha da sambista, afirmou, em publicação feita em uma rede social, que as visitas à sua mãe no hospital foram reduzidas. "[...] O repouso é seu melhor benefício neste momento", escreveu.

Beth sofre de problemas na coluna desde 2009, quando ela precisou fazer uma pausa no trabalho por causa de uma fissura na região do osso sacro, na base da coluna vertebral.

Ao longo dos anos, mesmo com a mobilidade limitada, a sambista seguiu se apresentando em cadeira de rodas.

Em setembro do ano passado, a sambista chegou a fazer um show deitada. Ela se apresentou ao lado do Fundo de Quintal no KM de Vantagens Hall, no Rio, para comemorar os 40 anos do álbum "De Pé no Chão", que lançou o grupo.