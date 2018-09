Internet sofre instabilidade e lentidão em diversas regiões do Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao longo da última semana, profissionais da área de redes relataram instabilidade no PTT-SP (Ponto de Troca de Tráfego de São Paulo), o que teria causado problemas e lentidão nas conexões de internet em diversas regiões no Brasil, desde ao menos o dia 5 de agosto.

Esses pontos interconectam as redes de diferentes empresas e permite a transmissão de dados entre elas, o que compõe a internet. Quando um deles é afetado, a conexão precisa ser feita em outro local, o que pode gerar a lentidão.

Em nota, o IX.br, projeto do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), confirmou a instabilidade no PTT-SP. O órgão diz que registrou "ocorrências pontuais no sistema" na última sexta-feira (7) e que o problema foi corrigido no prazo de 30 minutos.

As reclamações entre profissionais do setor sobre a dificuldade na conexão com o PTT-SP, no entanto, perduram até esta terça (11).

"O NIC.br [Núcleo de Informação e Gestão do Ponto BR, ligado ao CGI.br] continua buscando soluções junto aos fabricantes dos equipamentos para que essas instabilidades não se repitam", diz a nota.