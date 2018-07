Intérprete de Dumbledore, Jude Law fala sobre sexualidade do personagem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faz mais de dez anos desde que a escritora J. K. Rowling revelou que Albus Dumbledore, um dos principais personagens da série Harry Potter, escrita por ela, é gay.

Mesmo assim, a revelação continua dando o que falar. Desta vez, o ator britânico Jude Law, que interpretará o bruxo no próximo filme da série, "Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald", foi questionado pela revista Entertainment Weekly sobre o assunto.

"Essa foi uma pergunta que eu fiz à Jo [J.K. Rowling] e ela disse 'sim, ele é gay'. Mas a sexualidade de alguém não define a pessoa, e Dumbledore era multifacetado", disse Law.

Apesar do filme não abordar a sexualidade do bruxo, Rowling já declarou que Dumbledore foi apaixonado por Grindelwald, o vilão do longa.

"Sempre vi o Dumbledore como gay. Dumbledore se apaixonou por Grindelwald, o que aumentou seu terror quando ele percebeu quem Grindelwald realmente era", disse Rowling em 2007.

O filme, dirigido por David Yeates, tem lançamento previsto para novembro e é imperdível para quem quiser se aprofundar no universo do bruxo.

"Este é apenas o segundo filme desta série. Estamos começando a conhecer Dumbledore neste filme, e obviamente tem muito mais por vir. Aprendemos um pouco sobre seu passado no começo deste filme, e personagens e relacionamentos vão se desdobrar naturalmente", disse Law durante a entrevista.