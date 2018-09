Intérprete de Superman na televisão, Dean Cain se oferece para fazer o super-herói no cinema

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Dean Cain, 52, que interpretou o Superman na série de TV "Lois e Clark - As Novas Aventuras do Superman" na década de 1990, brincou em suas redes sociais com a possibilidade de fazer o super-herói nos cinemas, após rumores apontarem que Henry Cavil, 35, não voltará a fazê-lo.

"Tenho estado em umas longas férias, mas meu filho tem 18 anos agora. Ouvi que estão atrás de um novo Superman. Tem uma idade para se qualificar?", escreveu o ator em sua conta no Twitter.

Os fãs gostaram da ideia e chegaram a pedir, inclusive, o retorno de Teri Hatcher, 53, para o papel de Louis Lane. "Idade é só um número, você é o Superman mais gato hoje", afirmou uma internauta. "Sim, eles poderiam usar um Superman maduro, já sabemos que fica incrível com o uniforme", disse outra.

As especulações sobre um novo nome para interpretar Superman nos cinemas começou nesta semana, após rumores de que Henry Cavill teria rompido contrato com a Warner Bros por conta de desavença do ator com a empresa enquanto negociava participação no filme "Shazam!", que estreia em 2019.

Dany Garcia, agente de Henry Cavill, escreveu em sua conta no Twitter para que as pessoas ficassem calmas e aguardassem novas informações na última quarta-feira (12), mas não houve confirmação oficial pelo ator ou pela Warner. Cavill, porém, já gravou a continuação do filme "Liga da Justiça", que estreia em 2019.