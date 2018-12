Interventor em Roraima diz que prioridade será pagar salários

Folhapress

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O governador eleito de Roraima, Antonio Denarium (PSL), nomeado interventor federal no estado pelo presidente Michel Temer na noite desta sexta-feira (7), afirmou que sua prioridade será pagar os salários atrasados de servidores.

"Com certeza, os servidores receberão nos próximos dias. Há um compromisso do governo federal de sanear as contas do governo de Roraima", declarou Denarium.

O estado enfrenta uma crise de segurança e de gestão, que se agravou com a recente paralisação de servidores da segurança pública, o descontrole nas finanças públicas e a tensão com a chegada em massa de imigrantes venezuelanos.

Nesta semana, batalhões da Polícia Militar foram fechados por mulheres de militares, em protesto pelo pagamento de salários, que estão até três meses atrasados. Agentes penitenciários e policiais civis também paralisaram suas atividades.

Denarium, que assumiu o papel de interventor neste sábado (8), disse que o governo federal fará um aporte de recursos ao estado nos próximos dias, com base em um plano de recuperação fiscal.

A ideia é que os valores ajudem a quitar dívidas e salários do funcionalismo.

Denarium fez um apelo para que servidores que estão paralisados ou que pretendem entrar em greve aguardem o pagamento nos próximos dias. "É importante lembrar que não há necessidade [de paralisação]", disse.

O novo interventor irá se reunir com Temer em Brasília, para definir os detalhes do plano, na próxima terça-feira (11).

O pesselista toma o lugar da atual governadora Suely Campos (PP), que foi comunicada por Temer sobre a decisão na noite de sexta. Ela ainda não se manifestou publicamente.