Invencível, Palmeiras encara sequência mais dura do ano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (21), o Palmeiras viveu algo que virou rotina no clube desde julho. A vitória sobre o Ceará, por 2 a 1, no Pacaembu, foi a quinta conse­cutiva da equipe, que não perde há 15 rodadas no Campeonato Brasileiro. O último revés foi contra o Fluminense.

O alviverde igualou seu período de invencibilidade do Brasileiro de 2016, quando foi campeão. O resultado dá tranquilidade para a equipe, que terá a sequência de jogos mais dura da temporada.

Na quarta (24), o clube vai à La Bombonera enfrentar o Boca Juniors, em jogo de ida da semifinal da Taça Libertadores. No sábado (27), joga com o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileiro. Quatro dias depois, terá o jogo de volta contra os argentinos pelo torneio sul-americano.

Contra o Ceará, Luiz Felipe Scolari fez mudanças na defesa em relação ao time que vem atuando no Brasileiro.

A zaga titular no Nacional vinha sendo a formada por Gustavo Goméz --suspenso no jogo deste domingo-- e Luan. Neste domingo, Felipão preferiu escalar a dupla titular na Libertadores, com Antônio Carlos ou Edu Dracena.

Os dois gols do Palmeiras foram marcados por Bruno Henrique. O primeiro de pênalti, aos 17 minutos, e o segundo, aos 34 min, em chute de fora da área.

Em vantagem, o time alviverde perdeu Deyverson, aos 45 min. O atacante deu uma solada na barriga de Richardson e foi expulso. Com um a mais, o Ceará conseguiu descontar aos 9 min, com Arthur.

Deyverson desfalcará o Palmeiras na próxima rodada do Brasileiro, contra o Flamengo.

Não será o único ausente. O volante Bruno Henrique, o lateral-direito Mayke e o meia Lucas Lima receberam o terceiro cartão amarelo neste domingo e estão suspensos.

"Tenho um grupo de trabalho muito bom. Vai prejudicar [a ausência dos quatro jogadores na próxima partida], sim. Todo mundo sabe que vai prejudicar. Volto a afirmar: todo mundo sabe. Confio no grupo que a gente tem", afirmou Scolari, após a vitória.

PALMEIRAS

Weverton; Jean (Mayke), Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luís; Felipe Melo, Bruno Henrique (Moisés) e Lucas Lima; Hyoran (Dudu), Willian e Deyverson.

T.: Luiz Felipe Scolari

CEARÁ: Everson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan (Ricardinho); Edinho (Felipe Azevedo), Richardson, Juninho Quixadá (Ricardo Bueno) e Calyson; Leandro Carvalho e Arthur.

T.: Lisca

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Cristhian Passos Sorence (GO)

Público/Renda: 33.355 pagantes e 36.323 total/R$ 1.178.690,00

Cartões amarelos: Bruno Henrique, Diogo Barbosa, Mayke e Hyoran pelo Palmeiras. Samuel Xavier e Richardson pelo Ceará.

Gols: Bruno Henrique (PAL), aos 17 e 34 minutos do primeiro tempo; Arthur, aos 9 minutos do segundo tempo.