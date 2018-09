Inverno 2018 se despede com temperatura de 31,8ºC em Curitiba, a mais alta da estação

Da Redação Bem Paraná com sites

A primavera começa neste sábado (22) às 22h54. Em Curitiba a tarde foi de temperatura elevada. Às 14 horas fazia mais de 27ºC na Capital e no meio da tarde os termômetros atingiram 31,8ºC, a das mais alta deste inverno. No domingo (23) a máxima prevista é de 29ºC. Na segunda-feira (24) os termômetros podem atingir os 30ºC. No interior esta marca já acontece desde o começo desta semana.

Em Antonina, no Litoral, este sábado teve temperatura acima de 33ºC. Morretes tinha 34ºC. Toledo (33,9°C) e Palotina (34,0°C), também sentiram calor.

A partir do meio da próxima semana as temperaturas voltam a cair por causa do ingresso de uma frente fria que provoca chuva no Estado. Em Curitiba as máximas ficam na casa dos 20ºC. Já o começo do mês de outubro vem quente, com máximas variando até os 34ºC em Curitiba.