Inverno chega ao fim com chuva e manhãs frias em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A última semana do inverno na capital paulista terá manhãs mais frias, dias ensolarados e pancadas de chuva. A primavera começa no sábado, às 22h54. Nesta quarta-feira (19), a temperatura na madrugada deve oscilar entre 16º C e 17º C.

Durante o dia, o sol vai aparecendo e a temperatura sobe, chegando a 28º C. A sensação é de tempo abafado, com altas taxas de umidade do ar. Não há risco de temporal.

O total de chuva acumulado em setembro na cidade até a manhã desta segunda (17) foi de 42,4 mm, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Em 17 dias, já choveu cerca de 50% da média normal de chuva para setembro, que é de cerca de 85 mm -em 2017, o mês de setembro fechou com apenas 11,1 mm.

No estado, o maior risco de chuva forte é para o norte, a Mantiqueira e Vale do Paraíba. Na Grande São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens e chove principalmente na madrugada e pela manhã.

Nos últimos dias, a chuva vem causando transtornos no estado. Um temporal com granizo e vendaval provocou a queda de 50 árvores e danos em 50 telhados em Itapetininga (a 172 km de SP) no último sábado (15). Segundo a prefeitura, apesar da intensidade, o temporal não deixou feridos.

As pancadas de chuva atingem também o resto do Sudeste, grande parte do Centro-Oeste e o sul da Amazônia.

Nessas regiões, áreas de instabilidade associadas a sistemas de baixa pressão atmosférica e ao fluxo contínuo de ar quente e úmido amazônico favorecem a ocorrência de chuva moderada a forte, acompanhada de raios e rajadas de vento ao longo do dia. Há risco de temporais isolados.

Já no leste do Sul do país, ventos úmidos que sopram do mar causam chuva fraca e isolada. Nas demais áreas da região, o dia começa com muitas nuvens, mas o sol aparece com força e não chove.

O sol brilha forte, faz calor e não chove em toda as áreas do Nordeste e no centro-sul do Tocantins.