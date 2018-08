Investigada pelo governo da China, atriz de 'X-Men' não é vista em público há mais um mês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz, modelo e cantora chinesa Fan Bingbing, que interpreta Blink em "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido" (2014), não aparece em público desde que visitou um hospital infantil no dia 1º de julho. Ela também está inativa em todas as suas redes sociais.

Em maio, Fan Bingbing foi acusada pelo apresentador de televisão Cui Yongyuan de evasão fiscal, que acontece quando atores assinam dois acordos com salários diferentes, visando reduzir os impostos do governo.

O jornal chinês The Economic Observer chegou a noticiar online que Bingbing estaria sob custódia do governo chinês e que seu irmão havia sido impedido de deixar o país, mas a matéria foi retirada do ar.

Mesmo no microblog Sina Weibo, em que a atriz costuma ser bastante ativa, ela posta nada desde o dia 23 de julho.

Fan Bingbing tem 36 anos e é atriz, modelo e cantora pop na China. Já participou de mais de 40 produções de cinema e TV, dentre elas "Homem de Ferro 3" (2013) e "Lost in Beijing" (2007).