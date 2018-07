Invicto em casa, Inter recebe Botafogo em busca de reação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Internacional joga contra o Botafogo neste domingo, às 16h, no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto em seu estádio, o time gaúcho busca recuperação depois de ter perdido para o América-MG.

Com 26 pontos, o Inter começa a rodada em quinto lugar e aposta na força do Beira-Rio para se manter entre os primeiros colocados. Em casa, os colorados venceram cinco vezes, empataram duas e estão entre as cinco equipes invictas como mandante.

Para encarar o Botafogo, o técnico Odair Hellmann terá a volta do volante Rodrigo Dourado. Com isso, o time poderá entrar em campo com uma formação mais equilibrada. Diante do América-MG, quatro estavam entre os titulares: Lucca, Nico López, Pottker e Leandro Damião.

O problema para escalação é a ausência do meia D'Alessandro. Ele foi expulso diante do América-MG -pela segunda vez no Brasileiro- depois de ter entrado no segundo tempo em lugar de Lucca.

O Botafogo chega ao confronto motivado pela vitória na rodada anterior, a primeira sob o comando de Marcos Paquetá. Antes disso, a equipe carioca havia perdido para Corinthians e Flamengo. Com o triunfo, subiu e começa a rodada na metade superior da tabela de classificação.

Os problemas para o treinador são as ausências do volante Rodrigo Lindoso e do atacante Rodrigo Pimpão, suspensos. Jean e Ezequiel, respectivamente, devem ser os substitutos. No gol, Saulo, que é a terceira opção, continua como titular. Gatito Fernández está contundido, enquanto Jefferson recebeu alta do hospital após choque com Lucas Paquetá que o deixou internado por seis dias e não tem previsão para voltar a jogar

INTERNACIONAL

Danilo Fernandes; Zeca, Victor Cuesta, Klaus, Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick; Nico López (Lucca), Leandro Damião, Pottker. T.: Odair Hellmann

BOTAFOGO

Saulo; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello, Moisés; Jean, Matheus Fernandes, Leo Valencia, Gilson; Ezequiel, Kieza. T.: Marcos Paquetá

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)