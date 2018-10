Invicto há quatro jogos, Coritiba recebe um adversário em má fase

Silvio Rauth Filho

O Coritiba recebe o CSA no Couto Pereira, nesta terça-feira (dia 16) às 19h15, pela 32ª rodada da Série B. O time paranaense está na 9ª colocação, com 44 pontos, e luta para chegar ao G4. A equipe alagoana aparece na 4ª posição, com 50 pontos.

O momento das equipes, porém, é mais favorável ao Coxa, que não perde há quatro jogos – duas vitórias e dois empates. A fase invicta coincide com a chegada do técnico Argel Fucks.

Já o CSA vive uma fase negativa. Sofreu três derrotas nas últimas cinco partidas – para Vila Nova, Guarani e Ponte Preta. Nesse período, também empatou com o CRB e venceu o Paysandu.

ESCALAÇÃO

O técnico Argel Fucks não terá o meia Jean Carlos, suspenso pelo terceiro amarelo, contra o CSA. A vaga dele pode ficar com o meia Yan Sasse. Outra possibilidade é a volta do centroavante Alecsandro, recuperado de problemas musculares.

AUTOESTIMA

O zagueiro Rafael Lima falou sobre o bom momento vivido pelo Coritiba. “Estamos melhorando jogo a jogo, conquistando os pontos, tendo mais posse de bola e corrigindo alguns erros que nos custaram algumas derrotas. A chegada do Argel também foi importante. Ele tem passado muita confiança a todo elenco. Estávamos com a autoestima baixa e com o apoio dele tivemos uma mudança de atitude”, declarou o zagueiro.

CSA

O CSA não terá o meia Juan, 36 anos, que jogou no Coritiba em 2015 e 2016. Ele está suspenso por cartões amarelos, assim como o meia Pio. Outra baixa é o atacante Jhon Cley, lesionado. O centroavante Alemão, que pertence ao Paraná Clube e estava emprestado, foi devolvido ao clube de origem. Ele não marcou gols nos 12 jogos que disputou pelo clube. O setor ofensivo pode contar com Walter, 29 anos, ex-Atlético-PR, e Neto Berola, 30 anos, que jogou pelo Coritiba em 2017.

CORITIBA x CSA

Coritiba: Wilson; Leandro Silva, Rafael Lima, Alan Costa e Abner; Vitor Carvalho e Simião; Guilherme Parede, Chiquinho e Guilherme (Yan Sasse); Alecsandro. Técnico: Argel Fucks

CSA: Lucas Frigeri; Celsinho, Matheus Lopes, Leandro Souza e Rafinha; Yuri, Didira; Pingo, Daniel Costa e Neto Berola; Walter. Técnico: Marcelo Cabo

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Local: Couto Pereira, terça-feira às 19h15

O CORITIBA CONTRA O G4

Jogos contra os atuais integrantes do G4

Coritiba 1x0 Avaí

Fortaleza 2x1 Coritiba

CSA 2x2 Coritiba

Goiás 0x1 Coritiba

Avaí 2x0 Coritiba

CONFRONTOS

CSA 1x0 Coritiba Copa do Brasil 1991

Coritiba 1x0 CSA Copa do Brasil 1991

CSA 0x4 Coritiba Copa do Brasil 2009

Coritiba 3x0 CSA Copa do Brasil 2009

CSA 2x2 Coritiba Série B 2018