Invicto há seis jogos, Vasco visita o Sport pelo Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESs) - O Vasco enfrenta o Sport neste sábado, às 19h, na Ilha do Retiro, tentando manter a boa fase. A equipe carioca não perde há seis partidas, mas precisa melhorar o retrospecto para afugentar o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Com 34 pontos, o Vasco ocupa o 14º lugar e está três pontos acima da zona da degola. O time conquistou 10 pontos dos últimos 18 disputados e vem de uma vitória sobre o Cruzeiro em São Januário.

Apesar da boa fase, a partida é um risco para o Vasco, pois o time de Alberto Valentim ainda não venceu nenhuma partida fora de casa como visitante. Por isso, um triunfo em Recife será fundamental para a equipe se distanciar do risco da degola.

“Sabemos que, se conquistarmos a vitória, iremos melhorar ainda mais nossa situação dentro da competição. Iremos subir bastante na tabela e diminuir aquela agonia de brigar contra o Z4”, afirmou o volante Willian Maranhão, que deve voltar ao time titular após cumprir suspensão.

Outra novidade do Vasco pode ser o volante Desábato, que estava contundido. A maior esperança vascaína, agora, é o centroavante Maxi López, autor de gols importantes nas últimas rodadas e um dos responsáveis pela reação após o time ter entrado na zona de rebaixamento.

Do lado do Sport, a agonia é grande. A equipe pernambucana ocupa a penúltima colocação, com 27 pontos, e não tem chance de sair da zona de rebaixamento nesta rodada.

A esperança é o fator campo, pois, em sua última apresentação na Ilha do Retiro, o Sport derrotou o Internacional por 2 a 1. Os desfalques do time de Milton Mendes são o goleiro Magrão, contundido, e o zagueiro Ronaldo Alves, suspenso.

SPORT

Mailson; Claudio Winck, Ernando, Adryelson, Sander; Marcão, Jair, Michel Bastos, Marlone, Gabriel; Hernane. T.: Milton Mendes

VASCO

Fernando Miguel; Rafael Galhardo, Werley, Leandro Castan, Ramon; Bruno Ritter, Desábato, Willian Maranhão, Fabrício, Yago Pikachu; Maxi López. T.: Alberto Valentim

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)