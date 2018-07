Invictos e com cinco pontos, Atlético e Palmeiras se preparam para encontro de domingo

Da Redação Bem Paraná com sites

O Atlético Paranaense realiza neste sábado (5), no seu Centro de Treinamento, os preparativos para o jogo contra o Palmeiras, no domingo (6), na Arena da Baixada, às 16 horas. Após os trabalhos, os atletas iniciam período de concentração para a partida. na sexta (4) o treino foi na Arena.



Com cinco pontos, o Atlético Paranaense ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem a mesma pontuação e está no oitavo lugar, com menor saldo de gols. Ambos já fizeram três partidas no Brasileirão 2018, com uma vitória e dois empates. O Furacão tem saldo de 4 gols, e o Palmeiras de 1.

O Palmeiras também finalizou na manhã deste sábado (05), no CT do Coritiba, a preparação para enfrentar o Atlético. O técnico Roger Machado e sua comissão comandaram, a princípio, um aprimoramento de bolas aéreas. Na sequência, o elenco alviverde participou de um trabalho tático.

Assim como na sexta (04), Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena, Felipe Melo, Guerra e Keno, que não atuaram na vitória sobre o Alianza Lima no meio de semana, treinaram normalmente.