Ipanema convida Anitta para empoderar mulheres e concorrer com Havaianas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta é a nova garota-propaganda da Ipanema. A funkeira é a principal aposta da fabricante de sandálias da Grendene para fazer frente à sua maior concorrente: a Havaianas, da Alpargatas.

A carioca está em alta no mercado publicitário. Marcas como Renault, iFood e Boticário são algumas das que apostaram na artista em 2018.

Para a campanha da Ipanema, Anitta canta a música “Livre da Cabeça aos Pés”, especialmente criada para o clipe gravado em diversos pontos do Rio de Janeiro.

Criada pela agência Mutato, a ação dá continuidade ao posicionamento da marca lançado em 2017: Livre dos Pés à Cabeça. A iniciativa tem como objetivo expressar o valor da pluralidade e a liberdade das mulheres. “Toda mulher pode ser livre para transitar por onde quiser” é a ideia central.

“A Ipanema vive um momento de celebrar as todos os tipos de mulheres e a Anitta nos ajuda a traduzir esse conceito de forma potente”, afirma Daiane Fischer, coordenadora de marca e comunicação da Ipanema. Segundo ela, ao mesmo tempo em que a cantora embarca na carreira internacional, se mantém próxima das pessoas por meio do conteúdo criado para as próprias redes, sempre muito engajador.

As influenciadoras Arielle Macedo (@ariellemacedo), Bells (@todebells), Gabi Cabo Verde (@gabbcaboverde) e Jana Rosa (@janarosa) também participam do vídeo e ajudam reforçar as diferenças. “Isso é fundamental para que as consumidoras da marca se vejam em nossa comunicação e sigam dialogando conosco”, diz Fischer.

“Queremos que o movimento ‘Livre dos Pés à Cabeça’ chegue a todas as mulheres. Se partimos da crença de que toda mulher pode ser livre para transitar por onde quiser, precisamos que mulheres com as trajetórias mais distintas participem das narrativas da marca.”

Anitta não é o primeiro grande investimento em publicidade da Ipanema. A marcada fundada em 2001 apostou na top model Gisele Bündchen, já em 2002, para peças publicitárias e criação de coleções de sandálias.