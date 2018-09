IPCA cai 0,09% em agosto, na menor taxa para o mês desde 1998

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) recuou 0,09% em agosto, divulgou o IBGE nesta quinta-feira (6). Foi a menor taxa para o mês desde 1998, quando o indicador apresentou queda de 0,51%.

Apesar da deflação em agosto, no acumulado do ano, o índice avança 2,85%, acima dos 1,62% registrado no mesmo período em 2017. Para o período de 12 meses, o IPCA tem alta de 4,19%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados no mês, o setor de alimentos e bebidas e o de transportes foram os que tiveram retração, em 0,34% e 1,22%, respectivamente.

O impacto negativo do setor dos transportes foi o mais importante para o índice no mês. O destaque dessa variação negativa vem do grupo das passagens aéreas, que após alta de 44,51% em julho, teve uma queda de 26,12% em agosto.

Já o setor de alimentação, apresenta o segundo mês consecutivo de deflação. Dos itens consumidos pela família, o maior recuo em agosto veio da cebola, com retração de 22,9%, seguida pela batata inglesa, com queda de 11,89%.