Irmã de Meghan Markle é barrada ao tentar fazer visita surpresa, diz site

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Samantha Markle, irmã da duquesa Meghan Markle, esposa do príncipe William, foi barrada pela segurança do Palácio de Kensington, em Londres, no Reino Unido, na última sexta-feira (5) a tarde, segundo o site americano Page Six.

Samantha Markle, 53, tentou fazer uma visita surpresa à sua meia-irmã, mas foi barrada por policiais. Apesar de relutante, ela decidiu deixar uma bilhete para Meghan.

A meia-irmã da duquesa chegou a capital inglesa há duas semanas dizendo que gostaria de falar com Meghan, pois não a vê há mais de uma década. Meghan é filha do primeiro casamento de Thomas Markle com Doria Ragland.

"Ela explicou que estava em contato com o palácio há tempos pedindo por uma visita oficial, mas não houve avanços, então ela se viu obrigada a fazer uma visita surpresa", afirmou uma fonte ao site.

Samantha sofre de esclerose múltipla e apareceu na portaria do palácio em uma cadeira de rodas. Depois de deixar o bilhete para a irmã com os guardas, ela fez uma visita turística ao local e comprou até máscaras do casal Meghan e Harry.

Mais tarde, ela publicou um tweet sobre a tentativa frustrada de ver a irmã. "Todo o mundo iria adorar saber o que há naquela carta."

Mesmo sem falar com a irmã, Samantha sempre se disse contra o casamento de Meghan com o então príncipe Harry. Em entrevistas, chamou a irmã de alpinista social e afirmou que ela não conseguiria se adequar à família real.

Na época do casamento de Meghan e Harry, Samantha fez um apelo público para que Meghan visitasse o pai, Thomas Markle, que perdeu seu casamento e fez uma série de declarações públicas contraditórias. "Acho que é realmente importante para os dois se reencontrarem, para todos, para nossa família, para o mundo", disse.

Samantha ainda provocou a meia-irmã em outras entrevistas declarando que estava prestes a escrever um livro de memórias, e que Meghan deveria se preparar para algumas verdades que ela iria revelar.

Segundo uma fonte do site Page Six, Samantha já escreveu a Meghan dando um ultimato para que ela abra as portas de sua casa para a família. "Ela disse que se ninguém do palácio fizesse algo para ajudá-la, algo poderia acontecer com o pai delas, que está bastante doente."