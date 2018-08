Irmã de Neymar fala sobre preferências no amor e sexo no 1º encontro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafaella Santos, 22, a irmã de Neymar, falou sobre fazer sexo no primeiro encontro no canal do YouTube de Matheus Mazzafera.

Quando questionada sobre "transar de primeira", Mazzafera respondeu "super de boa" ao que a cunhada de Bruna Marquezine respondeu "super de boa também. Nunca fiz mas pode ser que aconteça."

Rafaella participou de uma brincadeira do canal de Mazzafera em que tem que escolher entre as opções "super ama", "super de boa" ou "super odeia" para responder algumas afirmações.

No jogo, ela diz o que acha de spoilers, academia, montanha-russa, filmes de terror e até sobre beijar várias homens no Carnaval. "Ficar com vários, não", disse.

Ela ainda comentou sobre sexo oral e sobre ficar com homens mais baixos. "Já fiquei com cara mais baixo que eu, super de boa", disse. "Eu não gosto de cara alto tipo jogador de baquete."