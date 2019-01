Irmão de Ariana Grande anuncia fim de namoro com casal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou ao fim o trisal formado por Frankie Grande, 35, irmão da cantora Ariana Grande, com dois homens casados entre si.

"Sou muito grato pelo meu último namoro. Evoluí muito, mas, ao mesmo tempo, não estava dando mais certo", disse Frankie, que participou de uma edição do Big Brother do EUA, à revista US Weekly.

Segundo ele, um relacionamento com duas pessoas tem o dobro de momentos altos e de emoção, mas também tem o dobro de baixos e drama. "Os problemas também são em dobro", afirmou.

Frankie também disse que o término, ocorrido há cerca de um mês, foi amigável e que está feliz. "Isso é o que importa", finalizou.