Irmão de Bruno Gagliasso expõe briga com Giovanna Ewbank na internet

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O almoço de domingo da família Gagliasso não deve estar dos mais tranquilos.

O ator Thiago Gagliasso, irmão de Bruno Gagliasso, decidiu lavar a roupa suja da família em público na madrugada de sábado (20) para domingo (21).

Em seu post no Instagram, expôs uma mensagem recebida da cunhada, a apresentadora Giovanna Ewbank, motivada por discordâncias políticas entre os parentes.

Thiago apoia o candidato presidencial Jair Bolsonaro e o clima das discussões políticas não parece ser dos mais tranquilos. Na mensagem divulgada pelo ator, Giovanna ralha com o cunhado com palavras duras: "Amorzinho, Espero que quando o seu desejo da TV MORTA se realize (pq deve ser isso mesmo) vcs estejam preparados pra: - não ter o apartamento que seu irmão deu para vocês morarem no Rio de Janeiro; - não ter ajuda do seu irmão quando você não pagar a escola do seu filho e ele te salvar; - não ter a mesada que seu irmão dá para a sua mãe; - não ter o apartamento de São Paulo do seu irmão para ficar, entre tantas outras coisas [sic]", escreveu Giovanna.

Em seu post, Thiago rebate as acusações. "Ja que ela AMA tanto falar da vida pessoal no "AMORES DO GIOH" ! Pq ela não posta isso também la ? A TV, não morreu, apenas não é mais um monopólio de opinião, independente da emissora ! Seja Globo, Record, SBT o que for ! Não é tão difícil de entender... principalmente pra alguém que lucra tanto com a internet né [sic]", escreveu.

"Infelizmente não me tornei um dos AMORES DO GIOH ! Mas gostaria muito de lhe informar que - NÃO MORO MAIS NO AP DO MEU IRMÃO ! (E mesmo q morasse, não teria vergonha por não pensar igual a ele, afinal, não somos gêmeos de cérebros, apesar da semelhança física) - liga la na escola do meu filho, pergunta se estou devendo algo! e se precisasse da ajuda dele aceitaria viu! [sic]", continuou.

"Mesada pra MÃE? Eu teria orgulho em poder proporcionar a minha Mãe o que ele faz por ela, o nome disso é GRATIDÃO ! n sei se vc conhece! - APT DO MEU IRMÃO PRA FICAR? Relaxa! Tenho amigos! Que certamente me receberão com o maior prazer! [sic]", escreveu Thiago.

"Nunca fui de expor minha vida pessoal, mas infelizmente... foi necessário! Seja BEM VINDO A REALIDADE! [sic]", concluiu o ator.