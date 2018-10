Irmão de paciente apanha em pronto socorro de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O irmão de um paciente foi agredido no pronto atendimento da Vila Dirce, em Carapicuíba (Grande São Paulo), depois de reclamar da demora no atendimento na unidade. A agressão foi gravada e as imagens circulam nas redes sociais.

Quem sofreu a violência foi o professor César Augusto Mendes, 35. Seu irmão havia sofrido um ataque epilético. As imagens mostram Mendes sendo contido por três homens. Um deles aplica uma "gravata" e o professor cai de costas no chão.

"Eu gritei, chamei a atenção do pessoal e foi aonde o segurança me agrediu. Me pegou pelo pescoço, com a mão, me tirou, me afastou da porta", afirmou o professor à TV Globo. Mendes bateu a cabeça no chão e houve sangramento.

A Prefeitura de Carapicuíba, gestão Marcos Neves (PV), afirmou que as secretarias de Saúde e Segurança Pública abriram sindicância sobre o caso. Disse que vigias seguraram o professor, mas quem praticou a agressão foi o marido de uma paciente.