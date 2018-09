Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura tocam no Rock in Rio 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A edição 2019 do Rock in Rio terá um dia dedicado ao heavy metal, com Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura.

As bandas tocam no dia 4 de outubro e foram anunciadas nesta quinta (27) pela organização do evento.

A intenção é fazer um "revival" da primeira edição do evento, em 1985, que contou com noites de heavy metal.

"Para 2019, começamos nosso booking com o foco neste público, porque eles fazem parte da alma do Rock in Rio. Anunciar todas as atrações é como dar um presente para eles", afirmou o presidente do Rock in Rio, Roberto Medina. "É como assistir a um filme e relembrar uma história que começou com eles há 33 anos."

Apesar da ausência no festival de 2017, quando não foi feita nenhuma programação especial aos fãs do metal, o heavy metal tem participação histórica no Rock in Rio.

O Iron Maiden tocou na noite de abertura de 1985 e nas edições de 2001 e 2003. Em outubro, a banda apresenta o show de sua última turnê, "Legacy Of The Beast". A banda Scorpions também se apresentou no Rock in Rio de 1985 (nos dias 15 e 19 de janeiro) e participa do evento pela segunda vez.

Além das atrações de metal do Palco Mundo, a organização do Rock in Rio também divulgou a primeira atração principal do Espaço Favela: a banda Canto Cego.

Nascida na favela da Maré em 2010, a Canto Cego é formada por Roberta Dittz, Rodrigo Solidade, Magrão Kovok e Ruth Rosa e mistura poesia com batidas pesadas de rock. A banda já se apresentou no Festival de Montreux, na Suíça.

"Estamos fazendo uma curadoria de peso nas favelas, buscando conteúdos genuínos de muita qualidade e evidenciando o potencial incrível das comunidades", afirmou Zé Ricardo, diretor artístico do novo espaço do festival e do Palco Sunset. "O Espaço Favela não é um lugar de assistencialismo."

O Rock in Rio 2019 acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro de 2019, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, no Rio.

A organização informou que a venda de ingressos deve começar em novembro