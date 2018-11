Isis Valverde dá à luz seu primeiro filho, Rael, em maternidade do Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Isis Valverde, 31, deu à luz, na noite desta segunda-feira (19), seu primeiro filho. Rael, fruto de seu relacionamento com o empresário André Resende, nasceu de parto normal, com 3,380 kg e com 51 centímetros, em uma maternidade da zona sul do Rio de Janeiro.

Isis anunciou a gravidez em abril, em suas redes sociais, após um período separada do então namorado. "Retomamos nossa história, decidindo que moraríamos juntos e que deixaríamos a porta aberta para que Deus nos presenteasse com um filho e Deus mandou nosso pacotinho", disse a atriz na ocasião.

Em dezembro, ela e André haviam terminado o relacionamento, tendo reatado pouco depois. Os dois, que ficaram noivos logo em seguida, se casaram em junho em uma cerimônia íntima em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O último trabalho da atriz na TV foi como uma das protagonistas de "A Força do Querer", novela da Globo que acabou em outubro do ano passado. Ela estava prevista "Espelho da Vida", que está no ar atualmente na faixa das 18h, mas acabou sendo substituída por conta da gravidez.