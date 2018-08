Isis Valverde revela o nome de seu primeiro filho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Isis Valverde revelou neste sábado (18) que já escolheu o nome de seu primeiro filho. O bebê vai se chamar Rael.

A assessoria de imprensa da atriz confirmou nome do bebê. Um dos significados de Rael é “príncipe de Deus”.

Valverde está grávida do modelo André Resende, com quem se casou em 10 de junho deste ano.

Além do nome do bebê, Isis também expressou preocupação com o futuro da criança. "A gente tem o pensamento lá na frente, de como vai ser viver nesse mundo. A situação que está nosso país deixa a gente preocupado", explicou.