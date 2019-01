Isoladas da casa, 'sisters' participam de jogo Confio X Desconfio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A noite desta segunda-feira (21) foi marcada pelo Jogo Confio e Desconfio. O trio que está no andar de cima da casa sorteia um participante da casa para falar se confia ou desconfia.

A primeira a tirar um nome foi a Hana. Ela sorteou a Isabella e disse que confiava nela. "A gente teve uma ligação. Foi muito de cara. A gente conversou sobre várias coisas. Ela me passa uma energia", disse. O sentimento foi reciproco.

A Hariany, por sua vez, tirou Tereza. "Desconfio porque a gente não conversa muito." Tiago Leifert perguntou se 'sister' tinha motivo para desconfiar e Teresa respondeu que sim. "A gente não tem ligação."

Paula sorteou o Vinicius e um confia no outro. "Eu confio nele.

Danrley e Gustavo foram sorteados na sequência e têm a desconfiança do trio, que disse não confiar em nenhum dos dois.

O jogo acabou e Leifert pediu para que os integrantes da casa arrumassem as malas da Hana e Hariany, que estão no Superparedão. Paula não precisa porque está imune.

De acordo com o apresentador, as 'sisters' ficarão na casa pelo menos até essa terça-feira, quando ocorrerá a primeira eliminação.

Durante todo o dia, enquanto no Quarto do Sete Desafios, as 'sisters' tentavam concluir tarefas para garantir a participação na Prova do Líder e deixar três participantes de fora do desafio, no andar debaixo os 'brothers' falavam sobre votação e divisão de grupo.

Isabella, Carolina, Tereza, Gustavo, Maycon e Diego fizeram parte desta conversa. Tudo começou quando Isabella decidiu aconselhar Tereza a interagir mais com a galera.

Enquanto Carolina disse ser contra a combinação de votos, Gustavo quer escolher um alvo para o próximo paredão.

"A gente tem que concentrar em quem a gente vai atacar. É normal", disse Gustavo que foi apoiado por Vinicius. "Agora que já tem A e B, né?".

Nesta terça-feira ocorre a primeira eliminação do BBB 19. Quatorze participantes estão emparedados.