Itaipu abre inscrições para concurso com salários que passam de R$ 8 mil

Redação Bem Paraná com assessoria

A Usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, abre neste segunda-feira (26) as inscrições para o processo seletivo com 23 vagas e formação de cadastro de reserva. O prazo segue até o dia 2 de janeiro de 2019.

Os salários variam de R$ 3,1 mil a R$ 8,1 mil, com adicional de 13% para algumas vagas na fronteira.

De acordo com o edital 1009/18, a ficha de inscrição deve ser preenchida no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC-UFPR), responsável pelo processo seletivo.

A taxa de inscrição custa R$ 67, para os cargos de nível médio, R$ 78, para técnico, e R$ 100, para os de nível superior.

As provas estão previstas para 3 de fevereiro de 2019, em Foz do Iguaçu e em Curitiba. Já o resultado final deve ser divulgado no dia 20 de março.