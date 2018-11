Itaipu espera 9,5 mil visitantes no feriadão

Redação Bem Paraná com assessoria

O Complexo Turístico Itaipu (CTI) se prepara para receber mais de 9,5 mil turistas no feriadão da Proclamação da República, considerando os quatro dias entre quinta-feira (15), dia do feriado, e domingo (18).



Para atender à demanda, o CTI planejou uma operação especial para o atendimento aos turistas. A Visita Panorâmica, principal atrativo da usina, será realizada de 15 em 15 minutos, das 8h30 às 17h. Já a Iluminação da Barragem será às 20h30, em virtude do horário de verão.



Para garantir um passeio mais tranquilo, é sugerido verificar todos os horários e as especificações dos seis atrativos turísticos que a Itaipu oferece. Basta entrar no site www.turismoitaipu.com.br, endereço onde o visitante também pode fazer a compra on-line dos ingressos.