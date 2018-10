Itália vence Polônia com gol nos acréscimos pela Liga das Nações

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória da Itália por 1 a 0 sobre a Polônia pelo Grupo 3 da Liga A deixou a briga por vaga na próxima fase aberta. O gol de Cristiano Biraghi nos acréscimos da partida garantiu a primeira vitória dos italianos desde maio.

A Itália dominou a Polônia no primeiro tempo e só não abriu o placar por conta da boa atuação do goleiro Szczesny. Ele salvou os poloneses em chegadas de Jorginho, Chiellini e Florenzi. Antes, a trave parou o chute de Jorginho.

Apesar de não criar no primeiro tempo, a Polônia assustou na volta do intervalo e quase marcou com Zielinski. Os italianos tentaram com Chiesa e Bernardeschi, mas não foram capazes de superar Szczesny. A Polônia ainda teve a chance de vencer com Grosicki, mas Donnarumma defendeu e, no rebote, Milik chutou para fora. No fim da partida, Cristiano Biraghi anotou o gol salvador.

O empate sem gols em Chorzów garantia a seleção portuguesa na próxima fase da Liga das Nações. Itália e Polônia já haviam empatado por 1 a 1 em Bolonha em setembro. Portugal, que folgou na rodada, venceu amistoso contra a Escócia por 3 a 1 neste domingo.

Agora a Itália recebe Portugal em Milão dia 17 de novembro. Três dias depois, em Guimarães, a Polônia visita os portugueses.

Fora da última Copa do Mundo, a Itália não vencia uma partida desde maio, quando derrotou a Arábia Saudita por 2 a 1. De lá para cá, eram duas derrotas e três empates.