Ítalo vence em Portugal, e Medina e Toledo podem ser campeões no Havaí

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A penúltima etapa do Mundial de Surfe, disputada em Portugal, terminou com vitória Ítalo Ferreira, mas ainda não definiu o campeão do Circuito deste ano. Na final, realizada neste sábado (20), o brasileiro superou o francês Joan Duru por 15.93 a 10.77.

O também brasileiro Gabriel Medina, que lidera o ranking da World Surf League (WSL) até o momento, poderia ter saído das águas de Peniche com o título mundial antecipado, já que seu principal adversário na competição, o australiano Julian Wilson, caiu ainda nas quartas de final.

Com isso, Medina precisava vencer a etapa para sagrar-se bicampeão do Circuito, mas foi derrotado justamente por Ítalo Ferreira nas semifinais, em bateria que o número um do mundo liderou até os dois minutos finais, quando Ítalo acertou um aéreo que lhe rendeu uma nota 9.30, ultrapassando o rival.

Na final, o francês Joan Duru saiu na frente com uma nota 7.000, porém uma sequência de dois aéreos em duas ondas renderam ao brasileiro notas 8.50 e 7.43, superando o adversário e conquistando o troféu.

A etapa de Peniche contou com a presença ilustre de Neymar entre os espectadores. O jogador, que é amigo pessoal de Gabriel Medina, recebeu quatro dias de folga do Paris Saint-Germain por conta da disputa dos dois jogos com a seleção brasileira, contra Arábia Saudita e Argentina.

Agora só resta a última etapa do Mundial, a Billabong Pipe Masters, no Havai. Medina, Julian Wilson e Filipe Toledo (que em Peniche caiu no terceiro round) são os três que ainda tem chances de o título - respectivamente com 56.190, 51.450 e 51.450 pontos.

Alcançando a final em Pipeline, Gabriel Medina já garante o bicampeonato da WSL independentemente do resultado de seus adversários. Já se o brasileiro terminar na terceira posição, Toledo e Wilson conquistam o Circuito caso vençam a etapa.

Outra possibilidade de título para a dupla que tenta superar Medina é caso um dos dois chegue na final e o líder do ranking fique entre quinto e 25º.

Com a vitória em Portugal, Ítalo conquistou sua terceira etapa no ano, junto com Bells Beach e Carona Bali e se consolidou na quarta posição do mundo, com 43.070 pontos. Assim, o Brasil detém três dos cinco postos mais altos da WSL.

Pipeline acontece nas águas do Havaí entre os dias 8 e 20 de dezembro deste ano.