Itaú estende benefício da XP a clientes e zera taxa do Tesouro Direto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Itaú anunciou que deixará de cobrar taxa para investir no Tesouro Direto pela Itaú Corretora, estendendo benefício da XP a seus clientes.

Entre as grandes instituições financeiras, o Bradesco já havia isentado esse custo de clientes, assim como as principais corretoras do país. A isenção da taxa foi um dos principais instrumentos usados pelas corretoras independentes para atrair clientes que mantinham investimentos nos bancos.

O Itaú também anunciou que deixará de cobrar taxas para aplicações e resgates em planos de previdência privada para um universo de 2 milhões de clientes. Os custos de custódia de outros investimentos em renda fixa também foram zerados.

Parte desses benefícios é oferecida pela XP, maior corretora independente do país, cuja compra foi concluída pelo Itaú há quase um mês, após autorização do Banco Central. A operação havia sido anunciada há mais de um ano, mas foi considerada complexa pelos órgãos de defesa da concorrência. O Itaú é o maior banco privado do país.

O acordo inicial previa que o Itaú ficaria, inicialmente, com 49,9% da XP, com a possibilidade de assumir o controle com o passar dos anos. Os prazos foram ampliados pelo Banco Central, que exigiu ainda reanálise da operação.

A XP passou a incomodar os bancos justamente por pregar a desbancarização dos investimentos em prol de produtos mais rentáveis e com custos menores, movimento que foi seguido por outras corretoras no país.